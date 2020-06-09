В Подмосковье оставят около 4 тыс. коек для пациентов с COVID-19

В 20 медицинских учреждениях Подмосковья планируют сохранить 4 тысячи инфекционных коек для пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает сайт правительства Московской области.

Как рассказали власти региона, обратное перепрофилирование инфекционных стационаров состоится в три этапа.

«В результате в Московской области предполагается оставить более 20 отделений общей мощностью почти 4 тыс. коек для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», — указано в сообщении.

По последним данным, в Подмосковье выявлено 45 722 случая COVID-19, 12 672 человека выздоровели, 590 пациентов скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье за сутки выписали рекордное число пациентов после COVID-19