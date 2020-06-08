Собянин призвал москвичей соблюдать «режим самосохранения»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы соблюдать «режим самосохранения» и после снятия ограничений. Об этом говорится на его официальном сайте.

Он также посоветовал гражданам бережно относиться к окружающим, а открытым предприятиям — четко выполнять требования санитарных служб.

Столичный мэр также рассказал о постепенном снятии режима самоизоляции и пропусков в Москве с 9 июня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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