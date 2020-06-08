Чешские власти разрешили мероприятия с участием до 500 человек

Руководство Чехии приняло решение ослабить меры по коронавирусу в стране, разрешив мероприятия с участием до 500 граждан с 8 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Адама Войтеха.

По словам Войтеха, ношение масок для всех жителей страны на таких мероприятиях и в иных общественных местах, кроме пляжей и бассейнов, пока остается обязательным.

Кроме того, посетители кинотеатров и театров в республике больше не обязаны соблюдать дистанцию дуг между другом в 2 метра. Данная мера была принята, чтобы культурные учреждения смогли продать больше билетов и восстановить доходы, выпавшие из-за пандемии коронавируса.

Аналогичные условия распространяются с понедельника на террасы кафе и ресторанов — посетителям разрешат сидеть в них более кучно.

По официальным данным, в Чехии число зараженных коронавирусов достигло 9 609. Погибли от инфекции 327 пациентов, вылечились 6 890 человек.

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