Эксперт сравнил выход на плато по коронавирусу в других странах и РФ

Врач сравнил опыт выхода на плато по новому типу коронавируса COVID-19 в России с другими странами. Об этом сообщает телеканал «360».

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев отметил, что в России выход происходил медленнее, на что повлиял ряд факторов.

По его мнению, проблемой эпидемии стал завоз коронавирусной инфекции туристами, которые ездили отдыхать в феврале-марте, «хотя знали, что уже начинается пандемия».

Также эксперт отметил, что на распространение заболевания повлияли и нарушения карантина со стороны граждан, которые в том числе ездили на шашлыки в начале мая. Зуев назвал третьим фактором эпидемии размер страны, поскольку коронавирус распространялся по регионам, так как граждане ездили по стране в период активной фазы заболевания.

Ученый подчеркнул, что выходу страны на плато поспособствовали введенные меры в виде «масочного» и «перчаточного» режимов, а также мер по самосохранению. Он также выразил мнения, что очаги инфекции в регионах удается быстро погасить благодаря действиям врачей.