Почти 20 рейсов задержано и отменено в Москве

В московских аэропортах задержали и отменили 17 рейса. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.10 мск, в Домодедово отменено 12 рейсов.

Кроме того, во Внуково отменено три рейса и еще два задержано.

Данные о задержанных и отмененных рейсах в Жуковском и Шереметьево не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.