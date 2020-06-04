В Бразилии за сутки подтвердилось рекордное число смертей от коронавируса

В Бразилии за сутки от коронавируса умерли 1,3 тыс. пациентов, что стало рекордно высоким показателем, пишет портал G1.

В стране коронавирусом заразились 584 тыс., скончались 32,5 тыс., выздоровели 266 тыс. человек.

Бразилия находится на втором месте после США по распространению коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.