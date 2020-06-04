Жителей Подмосковья предупредили о грозе с градом

В Подмосковье в конце дня ожидаются дожди, гроза, град и сильный ветер, пишет пресс-служба областного управления МЧС.

«Начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север, ожидается дождь, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МЧС рекомендует не покидать дома и не подходить к электропроводке.