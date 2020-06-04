Начальника цеха арестовали в Норильске по делу о разливе топлива

Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина по уголовному делу о разливе 20 тыс. тонн дизельного топлива, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя Красноярского краевого суда Оксаны Веселовой.

«Суд … принял решение избрать меру пресечения Вячеславу Старостину — содержание под стражей сроком на 1 месяц 30 суток, по 31 июля», — сказала Веселова.

По факту экологической аварии в Норильске возбуждены три уголовных дела.

29 мая в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. квадратных метров.

Ранее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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