Большинство вузов не повысят стоимость обучения в следующем году

Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о том, что большая часть вузов приняла решение не повышать стоимость обучения в следующем учебном году. Об этом он сказал в эфире «Первого канала».

Он отметил, что данное решение было принято исходя из рекомендаций министерства, а также в рамках обсуждения данного вопроса Российским союзом ректоров.

«Она зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года», — подчеркнул Фальков.

Кроме того, министерство совместно с вузами проработает вопрос о новых требованиях к общежитиям в связи с пандемией коронавируса к 1 сентября.

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