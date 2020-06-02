В России число вылечившихся от COVID-19 превысило число новых случаев

В России число вылечившихся от новой коронавирусной инфекции за сутки превысило количество новых выявленных случаев заболевания, следует из данных оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

За минувшие сутки в России зафиксировано 8 863 случая коронавирусной инфекции, при этом число полностью выздоровевших увеличилось на 11 108 человек.

По последней информации, в России выявлен 423 741 случай COVID-19, в том числе 5 037 летальных исходов. Всего выздоровели 186 985 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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