Офицеры ВСУ поспорили с Трампом о том, что Украина проигрывает

WSJ: в ВСУ спорят с Трампом после его слов о том, что Украина проигрывает

Офицеры ВСУ начали спорить с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Украина проигрывает в конфликте. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Трамп заявляет, что Украина проигрывает войну. Офицеры на передовой с этим не согласны», — говорится в сообщении издания.

При этом авторы материала признают, что Украина сталкивается с серьезными проблемами – прежде всего с нехваткой личного состава, из-за чего в передовых частях недостаточно пехоты.

Россия также добилась успехов в использовании беспилотников, пишет WSJ, что, по мнению некоторых аналитиков, «нейтрализовало некогда существовавшее преимущество Украины».

До этого в интервью для Politico Трамп заявил, что Киеву придется принимать предложенные условия, хочет украинское руководство того или нет.

«Зеленскому придется взяться за дело и начать, скажем так, принимать условия… потому что он проигрывает», — сказал президент США.

В последние месяцы российские войска активно наступают по всей линии фронта. Под контроль российских вооруженных сил перешел важный транспортный узел, город Красноармейск (украинское название — Покровск).

Ранее сообщалось, что Трамп готов перезагрузить отношения с Россией в ущерб Украине.