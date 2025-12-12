В Шереметьево ввели план «Ковер»

В периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево введен план «Ковер». В авиагавани временно приостановлен вылет воздушных судов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Уточняется, что из-за введенных ограничений возможны корректировки в расписании полетов, при этом в терминалах продолжается обслуживание пассажиров. В пресс-службе авиагавани также отметили, что ситуация в терминалах спокойная.

Дроны с ночи пытаются атаковать Москву. За это время в общей сложности было сбито восемь БПЛА. Об отражении последней атаки мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в 9:10 мск.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

