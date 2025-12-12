На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На подлете к Москве отразили новую атаку БПЛА

Собянин заявил об отражении атаки двух БПЛА, летевших в сторону Москвы
Станислав Красильников/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере Max об отражении атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам главы города, сотрудники экстренных служб находятся на месте падения фрагментов дронов.

Утром Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны перехватили один беспилотник, направлявшийся к Москве. Позднее был ликвидирован еще один украинский дрон, запущенный в сторону российской столицы. На места падения обломков БПЛА выезжали сотрудники профильных служб.

Кроме того, в 5:43 мэр сообщал об уничтожении трех вражеских дронов, летевших на столицу, а в 2:52 — о ликвидации еще одного аппарата. Таким образом, число сбитых БПЛА 12 декабря достигло восьми.

В ночь на 12 декабря над территорией РФ сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа. В Ростовской и Орловской областях перехватили по одному дрону, в Тульской и Тамбовской областях — по два. По три летательных аппарата ликвидировали над акваторией Черного моря, в Смоленской и Тверской областях. В столичном регионе нейтрализовали четыре воздушные цели, в Ярославской области — восемь. Большую часть БПЛА — 63 — уничтожили в Брянской области.

Ранее в Твери в результате атаки украинского беспилотника пострадали несколько человек.

