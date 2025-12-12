Собака спасла двух сестер от приставаний пьяного незнакомца

В Улан-Удэ собака мелкой породы защитила двух девочек от приставаний нетрезвого мужчины, животное вцепилось злоумышленнику в штанину. Об этом сообщается в Telegram-канале Gazeta.rb.

Инцидент произошел 11 декабря во дворе одного из домов. Семилетняя и 13-летняя сестры гуляли со своим домашним питомцем. К ним подошел незнакомый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и начал навязчиво пытаться познакомиться.

Несмотря на то, что старшая девочка сказала, что они еще дети, мужчина продолжил приставать и сделал шаг в их сторону. В этот момент обычно ласковый питомец бросился на обидчика и вцепился ему в штанину. Испуганные девочки смогли воспользоваться моментом и убежать. Неадекватный мужчина не стал их преследовать.

До этого в Краснодаре неизвестный домогался 15-летней школьницы на улице. Неизвестный мужчина пытался затащить девушку в машину. Убежать несовершеннолетней помогли неравнодушные прохожие.

Ранее в Якутске 63-летний водитель автобуса получил почти 13 лет за «хлопок» по ягодицам девочки.