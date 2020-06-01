Власти Подмосковья объявили об открытии церквей с 3 июня

Власти Подмосковья объявили о возобновлении работы религиозных организаций. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева.

Так жители Московской области смогут посещать религиозные объекты со среды, 3 июня.

Как сказано в сообщении, глава региона подписал соответствующее постановление.

Ранее стало известно, что храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня текущего года. При этом посещение храмов разрешается при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний.

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