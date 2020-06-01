Жертвами коронавируса в мире стали свыше 376 тысяч человек
Число жертв нового типа коронавируса COVID-19 в мире составило 376 219 человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometrics.
Также положительный результат анализов на коронавирус за время пандемии в мире получили 6 340 574 гражданина.
При этом от коронавирусной инфекции излечились более 2,88 млн пациентов.
Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 3 078 044 человека, в тяжелом состоянии находятся 53 415 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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