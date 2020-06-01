Полиция США применила слезоточивый газ против протестующих во Флориде

Сотрудники полиции города Орландо, расположенном в американском штате Флорида использовали слезоточивый газ против митингующих после того, как участники акций протестов напали на них. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

В полиции заявили, что работникам правоохранительных органов пришлось пойти на это, так как демонстранты «кидают камни, бутылки и строительные принадлежности».

До этого американская полиция применяла слезоточивый газ в ряде других городов страны.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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