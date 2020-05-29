Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина.

По его словам, 27 мая были возбуждены уголовные дела по статьям «Оборот порнографии» и «Вымогательство».

По данным полиции, с заявлением к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что в ходе переписки подозреваемый вынудил ее прислать ему личные видеозаписи порнографического содержания. После этого мужчина потребовал 30 тысяч рублей, угрожая публикацией роликов. Чтобы избежать распространения компрометирующих материалов, заявительница перевела ему деньги.

Ранее на Воронцова уже заводили дело о распространении порнографии.

8 мая создатель паблика был заключен под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц.

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