Москва начала считать смертность от COVID-19 по рекомендациям ВОЗ

Москва уже применила новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при подсчете смертности.

Об этом говорится в пресс-релизе столичного Департамента здравоохранения, поступившего в «Газету.Ru» в четверг, 28 мая.

Ранее соответствующие рекомендации были утверждены Минздравом РФ.

Именно столичные специалисты первыми в мире составили и опубликовали атлас тяжелейших патологических изменений органов у умерших от коронавируса. Это стало возможным главным образом потому, что в столице проводят паталогоанатомическое исследование практически в 100% случаях смерти.

Таким образом, предоставляется возможность лучше понимать, что еще может влиять на состояние пациента с COVID-19.

Статисику смертности в Москве за апрель Депздрав уже публиковал.

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