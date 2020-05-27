Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе лагерей для детей

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе лагерей для отдыха и оздоровления детей, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что лагеря смогут открыться на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Решение о запуске лагерей будут принимать региональные оперштабы.

Также Роспотребнадзор рекомендует отправлять детей отдыхать в свой же регион, детей из городов федерального значения — в соседние регионы.

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