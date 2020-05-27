Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе лагерей для детей
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе лагерей для отдыха и оздоровления детей, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что лагеря смогут открыться на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Решение о запуске лагерей будут принимать региональные оперштабы.
Также Роспотребнадзор рекомендует отправлять детей отдыхать в свой же регион, детей из городов федерального значения — в соседние регионы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Опрос: более 60% россиян хотят провести отпуск на море
— Всех нуждающихся школьников обеспечат компьютерами за лето