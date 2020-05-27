Москвичей ждет прохладное начало лета

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила о прохладной погоде в столичном регионе в начале лета, пишет RT.

«По периферии антициклона у нас продолжится адвекция холодного воздуха, и с 1 июня в ночные часы +4-+9°С», — сказала Позднякова.

Метеоролог добавила, что холодная погода продлится не так долго: к 5-6 июня температура воздуха прогреется до +20°С.

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