Почти треть пациентов с коронавирусом вылечилась в Петербурге

Число выздоровевших пациентов среди всех зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге впервые достигло 30% и составило 4 458 человек. Об этом сообщил местный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Согласно данным штаба, за последние сутки в городе от COVID-19 выздоровели 714 человек, 348 человек заразились, восемь человек погибли.

Всего на 27 мая в городе числится 14 463 инфицированных, 4 458 выздоровевших и 158 умерших после заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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