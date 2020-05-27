«Ъ»: нарушивших карантин жертв насилия не накажут из-за несоблюдения изоляции
В МВД согласились не привлекать к ответственности жертв насилия, которые нарушили режим самоизоляции «в состоянии крайней необходимости». Об этом пишет «Коммерсантъ».
С соответствующей просьбой к правительству обращались НКО. По данным издания, в министерстве внутренних дел согласились не наказывать потерпевших, но при одном условии.
«Допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности», — заверило ведомство.
В мае этого года уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила о росте случаев домашнего насилия в период самоизоляции в 2,5 раза. Однако она отметила, что это неточные данные, так как в настоящее время граждане н могут пожаловаться через почту или иным способом, а использование телефона может быть небезопасно.
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