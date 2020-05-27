Почти 20 авиарейсов задержано и отменено в Москве

В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным на 00.09 мск, во Внуково отменено два рейса.

В свою очередь, в Домодедово отменено 12 рейсов и один задержан.

Данные о задержках в Жуковском и Шереметьево не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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