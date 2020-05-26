На Украине возобновят внутреннее ж/д сообщение с 1 июня
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«Украинская железная дорога» частично возобновляет внутреннее пассажирское железнодорожное сообщение с 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты теперь можно приобрести только онлайн», — заявили в компании.
Продажа билетов на поезда начнется с 27 мая. В вагоны будут допускаться пассажиры только в масках, им будут измерять температуру.
Информация об открытии международного сообщения пока не поступала.
На Украине железнодорожное сообщение было приостановлено распоряжением кабмина с 18 марта из-за пандемии коронавируса.
Всего инфекцией в стране заразились 21 584 человека.
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