На Украине возобновят внутреннее ж/д сообщение с 1 июня

«Украинская железная дорога» частично возобновляет внутреннее пассажирское железнодорожное сообщение с 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты теперь можно приобрести только онлайн», — заявили в компании.

Продажа билетов на поезда начнется с 27 мая. В вагоны будут допускаться пассажиры только в масках, им будут измерять температуру.

Информация об открытии международного сообщения пока не поступала.

На Украине железнодорожное сообщение было приостановлено распоряжением кабмина с 18 марта из-за пандемии коронавируса.

Всего инфекцией в стране заразились 21 584 человека.

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