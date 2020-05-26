Собянин: большинство предприятий скоро сможет вернуться к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у руководства города есть все основания полагать, что большинство ограничений на работу бизнеса из-за коронавируса можно будет отменить в ближайшее время. Об этом мэр написал в своем блоге.

«Есть все основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу», — сказал мэр.

Собянин также отметил, что снятие ограничений нельзя приурочить к праздникам. Сначала необходимо удостовериться, что «ситуация позволяет это сделать».

По его словам, в Москве в настоящее время 90% промышленных предприятий вернулись к работе с соблюдением требований Роспотребнадзора.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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