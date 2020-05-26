Полиция доставила в отдел двух девушек, жаривших шашлык на Вечном огне

Полиция доставила в отдел двух девушек из компании, которая пыталась пожарить шашлык на Вечном огне в Кронштадте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

«Сейчас в полицию доставлены две девушки, 22 и 23 лет, которые были с мужчиной в момент происшествия. С участниками событий проводятся процессуальные действия», — заявили правоохранители.

Ранее в социальных сетях появились изображения, где видно, что у памятника «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» оставлены шампуры, а вандалы пытались жарить на Вечном огне шашлыки.

Полиция сообщила, что мужчина, находившийся в компании, так же найден и доставлен в отдел.

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