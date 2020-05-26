Эпидемическая опасность в России сохраняется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что динамика заболеваемости коронавирусом в России обнадеживает, однако цифры все равно остаются достаточно высокими, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, в стране сохраняется эпидемическая опасность, она наиболее актуальная для граждан, которые относятся к группам риска. Песков добавил, что опасность будет сохраняться какое-то время, однако какие точно, неизвестно.
«Цифры статистики по уровню заболеваемости, наверное, радуют, потому что они демонстрируют тенденцию к сокращению. Но если мы абстрагируемся от этой тенденции, то цифры все равно достаточно высоки», — сказал пресс-секретарь.
Он напомнил, что заразиться все еще может любой человек.
Также он призвал заботиться о себе и близких и не забывать об этом «ни на минуту».
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