Захарова опровергла информацию о возможном введении выездных виз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прокомментировала информацию о возможном введении выездных виз для граждан России.

По ее словам, ни о каких законодательных ограничениях, связанных с введением выездных виз, речи не идет. Она отметила, что специальное заявление по этому вопросу уже сделал глава ведомства Сергей Лавров.

Захарова отметила, что распространение подобных фейков, возможно, происходит намеренно.

«Эта тема так активно качается, как мне кажется, специально для того, чтобы вызвать у людей какое-то ощущение паники, нестабильности», — сказала дипломат.

Ранее Лавров заявил, что не видит необходимости вводить выездные визы для россиян после окончания пандемии коронавируса. Он отметил, что «не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений».

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