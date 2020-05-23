На Кипре впервые с начала пандемии не выявлено новых случаев COVID-19

Министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну заявил, что минувший день стал первым с начала пандемии, когда на острове за сутки не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, с 9 марта, когда на Кипре были выявлены для первых положительных результата на коронавирус, 23 мая стало первым днем, когда не отмечено ни одного случая.

«Этот результат не является случайным стечением обстоятельств. Усилия всех и каждого приносят свои плоды», — добавил министр.

Он отметил, что меры по борьбе с коронавирусом продолжат исполняться с той же решительностью.

По последним данным, на греческом юге Кипра коронавирус выявлен у 927 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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