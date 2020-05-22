Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине

Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что 14 медиков города Долинск не получили выплаты за апрель на общую сумму 415 тысяч рублей из-за отсуствия специального образования, указано в сообщении. Отмечается, что эти сотрудники были допущены к работе с пациентами с COVID-19 и контактировали с ними.

«В связи с этим, Долинским городским прокурором внесено представление об устранении нарушений трудовых прав работников учреждения», – говорится в сообщении прокуратуры.

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