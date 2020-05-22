Попова: вакцинация от коронавируса начнется с групп риска

Вакцинация от коронавируса нового типа в России начнется с групп риска, если не будет возможности производить сразу большое количество вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА «Новости».

Начало вакцинации с групп риска предусматривают общие правила, отметила Попова. Она добавила, что в настоящее время на государственном уровне прорабатывается возможность производства сразу большого количества доз вакцины. В данном случае будет произведено достаточное количество препарата для вакцинации большей части населения.

По состоянию на 21 мая, в России выявлено 317 554 случая новой коронавирусной инфекции, из них 3099 — с летальным исходом. Вылечился 92 681 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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