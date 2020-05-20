Посол РФ: Россия доверяет информации об отсутствии коронавируса в КНДР

Россия доверят заявлениям руководства КНДР об отсутствии случаев заражения коронавирусом на территории этой страны, передает «Интерфакс» слова посла РФ в Северной Корее Александра Мацегоры.

«Я склонен с доверием относиться к тому, что сообщается по поводу отсутствия инфекции в КНДР <...> Руководство КНДР приняло самые решительные и жесткие меры по предотвращению проникновения этой заразы в страну», — сказал Мацегора.

По его словам, такое стало возможно из-за того, что республика окончательно закрыла свои границы еще в начале февраля. По этой причине многие граждане КНДР до сих пор остаются за рубежом.

Посол добавил, что Пхеньян никогда «не стесняется давать ВОЗ и международным гуманитарным организациям исчерпывающую информацию» о других заболеваниях на территории страны. Поэтому руководство не стало бы скрывать и наличие коронавируса, считает посол.

Мацегора также отметил, что несмотря на отсутствие вируса, карантинные мероприятия на территории страны проходили: закрылись часть магазинов, население носило маски, на входе в жилые дома всем измеряли температуру.

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