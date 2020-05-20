Онищенко объяснил, для чего необходимо носить маски на улице

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о необходимости соблюдения «масочного режима» на улице. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, гражданам нужно носить маски не только в транспорте или в магазине, но и на улице, поскольку там невозможно сохранять постоянную социальную дистанцию с окружающими.

Кроме того, Онищенко опроверг миф о бесполезности маски для здорового человека. Он рассказал, что вирус очень часто передается с маленькими капельками слюны, которые могут попасть на человека во время разговора.

«Когда человек разговаривает, они физиологически выделяются, и как раз в этих микрокапельках находятся возбудители, если человек заражен», — пояснил Онищенко.

Он отметил, что тканые, матерчатые или марлевые маски «эти капельки задерживают».

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