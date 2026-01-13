СК передал в центральный аппарат дело о смерти новорожденных в Новокузнецке

Бастрыкин поручил передать дело о смерти новорожденных в центральный аппарат

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту смерти новорожденных в Новокузнецке в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Кемеровской области-Кузбассу Павлу Курочкину представить доклад о результатах расследования.

«Кроме того, по указанию главы ведомства к расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России», — говорится в публикации.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.

Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов. Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее глава Кемеровской области прокомментировал происшествие в новокузнецком роддоме.