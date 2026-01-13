Посла Ирана вызвали в МИД Франции из-за протестов

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Ирана из-за подавления протестов в исламской республике. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, пишет ТАСС.

«Президент Франции выступил с решительным осуждением, <...> которое я озвучил министру иностранных дел Ирана, и оно будет повторно озвучено послу Ирана во Франции, которого я вызвал сегодня на набережную Орсе», — сказал Барро.

13 января агентство Reuters сообщило, что в результате демонстраций не удалось спасти две тысячи человек.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

В начале января иранские власти отключили по всей стране интернет и телефонную связь. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

Ранее протестующие заявили о захвате города и округа в Иране.