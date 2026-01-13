Экс-тренер сборной России назвал, с кого брать пример в воспитании футболистов

Тренер Игнатьев заявил, что российских игроков надо учить футболу, как в Испании

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что отечественному спорту стоит позаимствовать наработки испанских специалистов в контексте развития детско-юношеского футбола.

«На фоне того, как играет сборная Испании, можно говорить, что их федерацией была проведена большая работа по развитию игроков. Специалисты там выработали методику и наработки, которые дают определенные результаты. Надо окунуться и посмотреть глубоко в этот футбол, в эти организационные моменты и попытаться найти что-то такое, что можно переложить на наши реалии», — заявил Игнатьев.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

