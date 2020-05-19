В Дагестане построят три медицинских центра по проекту Минобороны

Три медицинских центра для лечения пациентов с коронавирусом построят в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте по проекту Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Для проработки решений по данному вопросу в Дагестан прибыл заместитель министра обороны Тимур Иванов. Медицинские центры планируют полностью укомплектовать, в частности туда поставят аппараты КТ, лабораторные модули с ПЦР-диагностикой инфекционных заболеваний, ЭКМО.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством и представителями общественности Дагестана констатировал сложную ситуацию с COVID-19 в республике.

По его словам, здесь с каждым днем больше новых случаев COVID-19, тяжелых проявлений болезни, «в последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой».

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