Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

В ЕК обозначили условие, при котором Киев не обязан возвращать кредит на €90 млрд

ЕК: Киев не обязан выплачивать кредит, если не получит репарации от России
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не обязана выплачивать странам Европейского союза (ЕС) кредит на €90 млрд, если не получит «в полном объеме репарации» от России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции, передает сайт ЕК.

«Мы сохраняем за собой право использовать замороженные российские активы, и документы показывают, что активы будут оставаться замороженными до окончания войны и до выплаты репараций. Вы также видите это отраженным в том факте, что Украине не придется погашать кредит до тех пор, пока не будут выплачены репарации», — сказала глава ЕК.

19 декабря 2025 года лидеры Евросоюза согласились выдать Украине кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы за счет средств стран ЕС, а не замороженных российских активов. При этом вернуть его Киев сможет только после того, как Россия компенсирует Украине нанесенный ущерб. Также ЕС оставил за собой право использовать активы РФ. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении займа.

12 января 2026 года бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС «выстрелил себе в ногу», когда решил выделить Киеву кредит в размере €90 млрд на 2026-2027 годы. Экс-глава ведомства добавил, что объединение «подставило» республике плечо в «критический момент» и «прыгнуло выше своей головы».

Ранее в Венгрии предрекли крах Европы из-за финансирования Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27619237_rnd_3",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+