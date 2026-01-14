В ЕК обозначили условие, при котором Киев не обязан возвращать кредит на €90 млрд

Украина не обязана выплачивать странам Европейского союза (ЕС) кредит на €90 млрд, если не получит «в полном объеме репарации» от России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции, передает сайт ЕК.

«Мы сохраняем за собой право использовать замороженные российские активы, и документы показывают, что активы будут оставаться замороженными до окончания войны и до выплаты репараций. Вы также видите это отраженным в том факте, что Украине не придется погашать кредит до тех пор, пока не будут выплачены репарации», — сказала глава ЕК.

19 декабря 2025 года лидеры Евросоюза согласились выдать Украине кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы за счет средств стран ЕС, а не замороженных российских активов. При этом вернуть его Киев сможет только после того, как Россия компенсирует Украине нанесенный ущерб. Также ЕС оставил за собой право использовать активы РФ. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении займа.

12 января 2026 года бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС «выстрелил себе в ногу», когда решил выделить Киеву кредит в размере €90 млрд на 2026-2027 годы. Экс-глава ведомства добавил, что объединение «подставило» республике плечо в «критический момент» и «прыгнуло выше своей головы».

Ранее в Венгрии предрекли крах Европы из-за финансирования Украины.