Спецназ из «подземных гномов»: что такое трубопроводные войска и зачем они нужны

О существовании трубопроводных войск часто не слышали даже те, кто отслужил в армии. В то же время эти бойцы способны прокладывать магистрали в чистом поле, наступая на пятки двигающимся вперед механизированным частям и снабжая их топливом. В годы Великой Отечественной предшественники «трубачей» спасли Ленинград от полной топливной блокады, а в Холодную войну у них был свой спецназ — небольшая армия низкорослых бойцов, похожих по габаритам на «гномов», специально адаптированная для действий в узких подземных тоннелях и трубах.

Труба жизни

Официально трубопроводные войска были созданы в СССР в 14 января 1952 году приказом министра обороны маршала Александра Василевского, — тогда появился первый отдельный батальон перекачки горючего в составе Тыла вооруженных сил СССР. Однако подобные формирования начали использоваться гораздо раньше. В 1920 годах Красная армия массово пересаживалась с коней на автомобили и бронетехнику, которым требуются огромные запасы топлива. Вдоль железных дорог его удобно доставлять поездами, но там, где рельсов нет, приходилось пользоваться автоцистернами или даже конными повозками.

Решение проблемы было давно выработано внутри нефтяной промышленности, и потому в 1933 году тресту «Нефтепроводстрой» поручили разработать сборно-разборный трубопровод, пригодный для быстрого развертывания где угодно по мере надобности. Диаметр трубы составлял 7,5 см, расчетная максимальная длина при сборке из типовых сегментов — 100 километров, производительность — 350 тонн в сутки, что примерно равно нескольким железнодорожным цистернам. Тогда реализовать проект помешал недостаток финансирования и отсутствие у промышленности навыков для массового производства типовых труб. В итоге к началу Великой Отечественной войны на советских складах было несколько сборных комплектов труб, но почти все — британского и американского производства.

Трубопроводные войска восстанавливают водоснабжение Крыма, 2015 год Алексей Павлишак/ТАСС

Остро вопрос о снабжении топливом встал во время блокады Ленинграда. Немецкая авиация регулярно атаковала корабли Ладожской флотилии и выбивала наливные баржи, которые использовались для доставки горючего в город. Без топлива современная армия не воюет, и потому по дну озера решили пустить трубопровод. Строить его пришлось под обстрелом, в нескольких километрах от линии фронта. Трубу длиной около 30 километров собрали из секций на винтовой резьбе, но советские инженеры решили для дополнительной страховки трубы еще и приварить друг к другу. Когда нитка была всего одна, через нее последовательно перекачивали бензин, керосин, дизельное топливо и лигроин (тяжелый бензин для крупной техники).

Остаток войны Красная армия в основном строила короткие трубы для перекачки топлива через реки, но были и исключения. Например, ленд-лизный 220-километровый сборный трубопровод был протянут в Рени (под Одессой) от румынских нефтепромыслов после завоевания их советскими войсками. Уже оттуда горючее развозили поездами для нужд Украинского фронта.

После окончания войны трубопроводные подразделения были на какое-то время расформированы, но затем созданы опять в связи с угрозой новой войны в Европе. В 1947 году началось обучение офицеров с этой инженерной специализацией. Параллельно конструкторы вели разработку собственного комплекта труб, основываясь на имеющихся советских складских коротких трубопроводах и американских ленд-лизных.

Так появилась система ПМТ-100-100 (100 миллиметров, 100 километров), для эксплуатации которой и были созданы новые войска.

В общих чертах сборка полевого трубопровода напоминает конструктор с типовыми деталям. Каждый сегмент трубы ввинчивают в предыдущий и концы присоединяют к насосам. С учетом того, что каждый сегмент весит около 60 килограмм, для работы требуется большая физическая сила, — впрочем, в наши дни процесс обычно автоматизирован. Трубы не завинчиваются вручную, а укладываются с помощью специальной машины, которая медленно едет и собирает сегменты за собой на ходу. Ее скорость — около 1 километра в час, что позволяет даже догонять не слишком быстро наступающие механизированные войска.

Перед развалом СССР трубопроводные войска насчитывали 24 отдельные бригады, а также отдельные батальоны и роты, эквивалентные еще трем бригадам. Сейчас в составе российской армии их в разы меньше, поскольку сильно сократилась общая численность войск, в особенности танковых и механизированных.

Не только солярку качать

Трубы универсальны, и перекачивать по ним можно не только топливо. По ним можно подавать большие объемы воды, и потому трубопроводные войска периодически привлекают к тушению пожаров. С 1970-х годов они регулярно тушили московские торфяники, в том числе во время знаменитых пожаров 2010 года. Они же в 2014 году собрали 80-километровую магистраль для снабжения водой Крыма после того, как Украина перекрыла Северокрымский канал.

Исходя из названия и роли можно подумать, что служба в трубопроводных войсках — труд физически тяжелый, но напрямую с боями не связанный. В какой-то степени это так, поскольку трубы всегда прокладывают в тылу, а не на передовой. Однако далеко не всегда на войне есть фронт и тыл в привычном понимании.

Особенно ярко это проявилось во время Афганской войны — эта страна не славится развитой транспортной инфраструктурой и без трубопроводов там было не обойтись, а талибы (движение внесено в список террористических организаций), разумеется, были против их прокладки. Поэтому солдаты трубопроводных войск всегда носили оружие, регулярно его применяли и несли потери.

«Проложенный трубопровод со стороны зеленой зоны Чарикарской долины постоянно был в зоне поражения. Практически ежедневно происходила замена простреленных и пробитых труб, что вызывало нервозность командования батальона и бригады. К нам зачастили проверки. Их устраивали заместители командира батальона и начальник политотдела бригады. Каждый проверяющий старался указать нам на недостатки: «Почему здесь не так? Почему там? Вид у личного состава какой-то неопрятный, грязный». Или вообще: «Где вы полдня находитесь, мы вас тут уже три часа ждем. Почему без бронежилетов и касок и что с проведением политзанятий для личного состава?», — вспоминал о своей службе в трубопроводных войсках Геннадий Кулаков, бывший в Афганистане командиром взвода.

Несмотря на все эти проблемы, 80% горючего Советская армия получала по трубам.

Кроме того, у трубопроводных войск был собственный спецназ, чья задача была прямо противоположной прокладке коммуникаций. Они должны были их разрушать.

В ходе Холодной войны противостояние между НАТО и Варшавским блоком в основном проходило в Европе, урбанизированном промышленно развитом регионе с высокой плотностью населения. В городах под землей повсюду проходили телефонные кабели, канализационные трубы, топливные магистрали, технические тоннели и шахты.

Военнослужащие трубопроводных войск Западного военного округа в ходе тактического учения Министерство обороны РФ

Поэтому в составе каждой группы советских войск в Европе была отдельная рота бойцов, специально обученная работать таких условиях.

Туда набирали физически крепких, но низкорослых и узкоплечих солдат, в идеале около полутора метров. Их габариты позволяли им без труда двигаться внутри труб и узких тоннелей, а также пролезать через люки и щели.

В случае войны эти бойцы должны были двигаться под землей и либо захватывать, либо уничтожать, либо наоборот охранять ключевые инфраструктурные узлы. В обучении важную роль играло инженерно-саперное дело, чтобы обезвреживать вражеские мины, грамотно закладывать собственные, а также в целом понимать устройство подземных коммуникаций. Кроме того, им необходимы были особые приемы ведения боя, поскольку в тоннелях нет окопов и стрельбы на дальнюю дистанцию, зато взрывная волна наносит куда больший урон за счет отражений от стенок, — а ведь под землей еще надо и ориентироваться.

«Тоннельная крыса» Морской пехоты США рядом с бойцом среднего роста theveteransmuseum.org

В целом, существование таких рот было неофициальным, статуса «специального назначения» они не имели, вплоть до того, что некоторые считают их существование армейской байкой.

Однако в самой идее набирать специальных бойцов для подземной войны, больше похожих по габаритам на гномов, вполне логична и не вычурна.

Например, в войсках США во время Вьетнамской войны существовали специальные отряды «тоннельных крыс» для зачистки коммунистических подземных баз.

С учетом того, что США вырыли в Берлине целый тоннель длиной несколько километров для прослушивания советских коммуникаций, ничего удивительного, что СССР готовился к подземной войне. Возможно, тот тоннель в случае начала боевых действий и стал бы одним из первым мест для развертывания трубопроводного спецназа.