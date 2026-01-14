Россиянин избил, запер в квартире и дважды изнасиловал знакомую

В Архангельске будут судить мужчину, который избил и дважды изнасиловал знакомую

В Архангельске перед судом предстанет 36-летний горожанин, обвиняемый в избиении и изнасилованиях 40-летней знакомой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в квартире на улице Дежневцев. Предварительно, мужчина вместе со своей возлюбленной избили знакомую из-за личной неприязни во время совместного распития спиртного. Чтобы пострадавшая не могла сообщить о преступлении, мужчина сломал ее телефон и запер ее в жилище — она находилась взаперти более суток.

В течение в этого времени мужчина, воспользовавшись тем, что его сожительница ушла, дважды изнасиловал пленницу. Когда женщине удалось бежать, она сразу обратилась к правоохранителям и медикам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, ч. 1 ст. 127 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении сожительницы мужчины выделены в отдельное производство.

Ранее в Екатеринбурге задержали троих насильников, надругавшихся над 15-летней девочкой.