Британия хочет «изымать» российскую нефть для финансирования Украины

Великобритания изучает вариант использования нефти, изъятой с судов так называемого «теневого флота» России, для финансирования Украины. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

По информации газеты, Лондон намерен «перенаправить» деньги от подсанкционной нефти на Украину. При этом насколько это реалистичный формат не уточняется.

«Это будет иметь двойное влияние на российскую военную машину – мы не только лишим их незаконных доходов от войны, но и найдем способ помочь финансировать сопротивление Украины», — заявил источник The Times.

До этого стало известно, что кабинет министров Великобритании подготовил юридические основания для использования армии при задержании судов, якобы имеющих отношение к «теневому флоту» России.

В материале отмечается, что Лондон планирует, что «вооруженные силы воспользуются полномочиями, которые в кабинете министров называют наращиванием действий в отношении судов». При этом понимание того, когда именно Великобритания сможет применить свою армию для захвата танкеров из «теневого флота», пока отсутствует.

Ранее Зеленский заявил об остановке пятой части теневого флота России.

