Представители Трампа планируют визит в Россию для встречи с Путиным

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер планируют в январе посетить РФ для встречи с Путиным

Специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в январе отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники заявили, что встреча может состояться в этом месяце, но предупредили, что планы еще не окончательно утверждены и сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране, где уже более двух недель бушуют беспорядки.

При этом представитель Белого дома заявил агентству, что на данный момент такая встреча не запланирована. Кремль не ответил на запрос о комментарии.

По словам одного из источников, остается неясным, насколько Путин заинтересован во второй встрече с Уиткоффом и Кушнером, и это, по-видимому, является главным препятствием на пути к согласованию даты. Первая встреча состоялась 2 декабря в Кремле. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как конструктивную и субстантивную, однако окончательных договоренностей достигнуто не было.

Американские и украинские официальные лица в последние дни высоко оценили значительный прогресс в реализации плана США из 20 пунктов по прекращению боевых действий, заявив, что он выполнен примерно на 90%, хотя остаются ключевые спорные моменты.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают назначение спецпосланника для переговоров по Украине.