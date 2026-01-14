Студентка петербургского техникума помогла мошенникам украсть 5 млн рублей у школьницы

В Петербурге школьница отдала мошенникам 5 млн рублей под предлогом декларирования

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге задержана 20-летняя учащаяся техникума, которая помогла телефонным мошенникам обмануть школьницу. Об этом сообщает городское управление МВД.

В конце декабря в правоохранительные органы обратилась жительница Московского района, женщина сообщила, что ее 15-летнюю дочь обманули мошенники. Выяснилось, что неизвестные связались со школьницей и убедили ее «задекларировать» денежные средства.

Под этим предлогом девочка забрала из дома родительские накопления и ювелирные украшения. Общий ущерб составил 5 млн рублей. 13 января полиция задержала 20-летнюю учащуюся техникума, которая, по предварительной информации, выступила в роли курьера, приняв ценности у школьницы возле дома. Возбуждено уголовное дело.

До этого оренбурженка поверила «сотруднику» несуществующего ведомства и лишилась 8 млн рублей. Женщина сняла денежные средства и, следуя указаниям мошенников, перевела их на неизвестные банковские счета.

Ранее свердловская воспитательница лишилась 6,6 млн рублей после просмотра рекламы.