Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Лавров высказался о предложении Макрона возобновить диалог с Путиным

Лавров: Макрон работает на публику, серьезных предложений контактов нет
AP

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о планах возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным — это работа на публику и микрофонная дипломатия, это несерьезно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Это несерьезно. Это работа на публику, работа, не знаю, микрофонной дипломатии, мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», — сказал глава МИД РФ.

В конце декабря прошлого года Макрон заявил, что для Европы может быть было бы полезно возобновить диалог с Путиным. Французский лидер добавил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности.

Последний телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля 2025 года. Это была их первая беседа после длительного перерыва, длившегося с сентября 2022 года. В ходе него французский лидер призвал к скорейшему прекращению огня и перемирию. Президент РФ в ответ заявил, что конфликт стал следствием политики Запада, и подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать «новые территориальные реалии» и устранять первопричины кризиса.

До этого Politico сообщила, что предложение президента Франции о возобновлении диалога с РФ по урегулированию украинского кризиса получило поддержку в ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет создать должность спецпосланника для переговоров с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27619405_rnd_9",
    "video_id": "record::ef5e2b4b-1bd3-42e1-9939-2c605267e209"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+