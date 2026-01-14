Рэпер Гуф прибыл в суд Наро-Фоминска для участия в заседании по делу о грабеже

Рэпер Алексей Долматов, который наиболее известен под псевдонимом Гуф, прибыл в Наро-Фоминский суд Подмосковья для участия в рассмотрении уголовного дела о грабеже. Об этом сообщает ТАСС.

По словам журналистов, мужчина зашел в здание суда молча и не стал отвечать на вопросы представителей СМИ.

Дело против артиста было возбуждено после инцидента, который произошел в октябре 2024 года. Рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-либо.

Рэпер получил подписку о невыезде. 17 декабря уголовное дело было направлено в Наро-Фоминский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Ранее Гуфа оштрафовали за езду по выделенной полосе после потери прав.