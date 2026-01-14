Заявления Запада о введении режима прекращения огня на Украине являются попыткой дать Киеву время. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи, передает РИА Новости.

«И те, кто сейчас говорит, вот европейцы постоянно, Германия, британцы тем более, вот сейчас приоритет номер один – это перемирие... Это все, конечно, несерьезно, хотя и с этими представителями мы готовы вести разговор», — заявил он.

Лавров объяснил, что разговоры на Западе о том, что все, кроме прекращения огня, второстепенно, лишь предусматривает возможность «выторговать дополнительное время» для поддержки киевского режима и его сущности.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мирном плане, направленные к России, являются блефом.

Он предположил, что Запад вновь пытается «надурить» Россию и вернуться к тому, что было на момент начала СВО, когда Москва опасалась приближения НАТО к границам. Парламентарий добавил, что сейчас Запад пытается «любой ценой» объявить перемирие и разместить войска на границе с Украиной или прямо на территории республики.

Ранее Фицо заявил, что единственный навык Евросоюза – «ненавидеть русских».