Брюссель заинтересован в подготовке к войне с Россией и открыто говорит об этом. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи.

«Брюссель <...> этот коллективный готовится к войне против РФ и они об этом открыто говорят», — сказал глава МИД России, комментируя военный конфликт на Украине.

При этом, по словам Лаврова, США хотят пресечь «поползновения» западных лидеров по втягиванию Украины в НАТО.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в январе отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американские и украинские официальные лица в последние дни высоко оценили значительный прогресс в реализации плана США из 20 пунктов по прекращению боевых действий, заявив, что он выполнен примерно на 90%, хотя остаются ключевые спорные моменты.

