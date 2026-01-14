Шольц счел «смешной» одну дискуссию вокруг Украины

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц счел «смешной» дискуссию о темпах поставок немецкого оружия Украине в период его правления. Об этом пишет Die Welt.

«Я считаю эту дискуссию смешной, если можно так открыто сказать, потому что она имеет мало общего с тем фактом, что мы организовали реальные поставки оружия», – сказал Шольц.

Шольц напомнил, что Берлину приходилось оценивать свои действия в контексте того, как на поставки оружия отреагирует Россия. Это была проверка того, насколько далеко можно зайти, указал политик.

«Потому что нет свода правил на случай, если это будет уже лишний шаг. Об этом нигде не прочитаешь и этому не учат в Академии лидерства Бундесвера в Гамбурге; это то, что нужно понять самому», — заявил бывший канцлер.

На посту канцлера Шольц неоднократно заявлял, что Германия не должна поставлять Украине оружие, способное наносить удары вглубь российской территории. Он также призывал не играть в «русскую рулетку» c безопасностью ФРГ через ультиматумы России с угрозами поставок Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет Taurus.

Ранее Шольц заявил, что Путин мог добиться целей на Украине и без СВО.