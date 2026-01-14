Размер шрифта
В России нашли способ создать «вечный» барьер от лесных пожаров

ПНИПУ: найден способ превратить промышленные отходы в барьер от лесных пожаров
Quantum Hydra/Shutterstock/FOTODOM

Лесные пожары в России ежегодно приводят к ущербу в миллиарды рублей и выбросам миллионов тонн парниковых газов. Один из ключевых инструментов борьбы с огнем — противопожарные минерализованные полосы, однако они быстро зарастают травой и требуют постоянного, дорогостоящего ухода. Ученые Пермского Политеха предложили использовать для их укрепления отходы содового производства — содовый шлам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным за 2025 год, в России произошло около 6,8 тысячи лесных пожаров, которые охватили более 4,3 млн гектаров. Помимо разрушения экосистем, это привело к выбросу примерно 6,8 мегатонн углекислого газа, усиливающего парниковый эффект. Минерализованные полосы призваны останавливать распространение огня, лишая его горючего материала, но уже через один-два сезона они теряют эффективность из-за повторного зарастания.

Исследователи ПНИПУ обратили внимание на содовый шлам — побочный продукт химической промышленности, которого в России накоплено более 40 млн тонн. Этот материал обладает высокой щёлочностью и мелкодисперсной структурой. Как показал анализ, щелочная среда подавляет рост растений, а плотный слой мелких частиц образует физический барьер для семян и корней.

Эксперименты подтвердили эффективность подхода. В чистом шламе рост корней тестовых растений был подавлен на 83%, а даже в смесях с грунтом эффект оставался значительно выше порога фитотоксичности.

«Научно доказанной фитотоксичностью считается показатель в 20%, а мы стабильно превышаем его даже при разбавлении материала», — отметил Константин Пугин, профессор ПНИПУ.

Ключевое преимущество технологии — отсутствие необходимости в переработке отходов. После прокладки стандартной траншеи для минерализованной полосы её предлагается заполнять и уплотнять содовым шламом вместо вынутого грунта. В таком виде материал относится к пятому, наименее опасному классу и не содержит токсичных или радиоактивных веществ. Уплотнённая структура замедляет движение влаги, снижая риск попадания соединений в грунтовые воды.

Разработка позволяет одновременно решать две экологические задачи — повышать пожарную безопасность лесов и безопасно утилизировать многотоннажные промышленные отходы, создавая долговечные и экономичные противопожарные барьеры.

Ранее в России нашли способ снизить энергозатраты на добычу нефти.

